Il a atteint et tracé Toluca à l’Atlas

Toluca a tracé le marqueur à un Atlas qui a manqué de gaz dans la seconde moitié.

Même la première moitié

Le match a commencé avec les deux équipes créant des occasions dangereuses dans les deux domaines au cours des cinq premières minutes. Luis García a réalisé une superbe sauvegarde à la minute 4. L’insistance des Red Devils a porté ses fruits à 16 ‘lorsqu’un centre de Francisco Gamboa s’est connecté avec la tête de Michael Estrada et a ainsi égalé le score global à 2 par équipe.

Le bonheur a duré peu pour l’écarlate enflé quand à 27 ′ Javier Marcelo Correa a sorti un coup franc de riflazo qui a glissé dans le coin supérieur droit du but de Garcia.

Avec l’inconvénient dans le tableau de bord mondial, Toluca a rapidement cherché à revenir dans le match mais n’a pas réussi à marquer dans le reste des 45 premières minutes.

Où l’avez-vous mis, Javier Correa !!!

Un véritable objectif de peinture! 👨‍🎨🎨🖼️



45 minutes de tension

La partie complémentaire était remplie d’émotions que Nemesio Ten illumina d’espoir. L’illusion a semblé aller à 49 ′ avec un but de Germán Conti, après un corner, mais la boîte de chorizo ​​n’a jamais cessé de serrer et à 76 ′ la cravate est venue avec une touche de suspense. Leo Fernández a effectué un tir au centre sur l’aile droite que Diego Rigonato a pu finir avec son genou, le ballon était mort dans la ligne et, après avoir hésité un instant, l’arbitre a sifflé le but.

Au cas où les fans écarlates ne seraient plus au bord de leurs sièges, à 87 ′, Javier Güemez a trouvé une balle rebondissant uniquement au bord de la zone qui s’est terminée par un riflazo et a éclaté le but d’Édgar Hernández et a ainsi égalé le tableau de bord mondial.

📹 | Criez-le et criez-le à nouveau, golazazazo de Javier Güémez, la cravate dans la cravate! ⚽️💥



A 89 ′, la dernière chance de Toluca se présentait sous la forme d’un coup franc que Fernandez prenait mais rebondissait sur la barre transversale et le match passait aux tirs au but.

Tir de pénalité

Les Red Devils de Toluca ont atteint la fusillade avec plus de motivation après avoir retracé le score et obtenu le match nul en temps réglementaire. Pour cette raison, Luis García a revêtu le costume de héros en couvrant le tir de Lorenzo Reyes et en donnant la victoire à ceux dirigés par ‘Chepo’ de la Torre.

Pour les choriceros, ils ont facturé: Leo Fernández, Alexis Canelo, Diego Rigonato, Richard Ruiz et Javier Güemez.

Pour l’Académie, ils ont jeté: Jesús Isijara, José Abella, Lorenzo Reyes et Edgar Saldívar.

📹 | Avec ce cliché infernal de Javier Güémez depuis les onze marches, nous sommes en quart de finale du #CopaMX! ⚽️💥

