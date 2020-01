Il a obtenu le visa de travail pour Alexis Mac Allister et est qualifié pour jouer en Premier League

Brighton & Hove Albion acquis en janvier 2019 le pass de Alexis Mac Allister en 10 millions d’euros. Cependant, l’attelage n’a pas réussi à se qualifier pour jouer en Angleterre et est resté six mois Argentins. À la mi-2019, la situation était la même, elle a donc été prêtée à La bouche pour un an.

Depuis lors, Alexis Il a gagné une place en tant que starter dans le “Xeneize”, mais maintenant les alarmes se sont déclenchées. Le visa de travail a été délivré au footballeur, il est donc déjà qualifié pour jouer dans le Premier League.

Par conséquent, l’équipe anglaise analyse l’ajout à ce marché de laissez-passer. Dans ce cas, vous devez rompre le contrat avec La bouche par une compensation économique.

Alexis est actuellement en La Colombie avec lui sélectionné Argentine Sub 23 contester la Pré-olympique. Ce ne sera peut-être pas du jeu vendredi avant Chili depuis le rouge a été vu dans les débuts.