Ligue d'Espagne

Il a parlé du joueur pour lequel un match a été suspendu: il a été accusé de nazi

Miguel Machado 19 décembre 2019, 17 h 52

Des fans de Rayo Vallecano en Espagne ont attaqué le footballeur d'Albacete avec des chants.

En Ligue d'Espagne, un match de deuxième division entre Rayo Vallecano et Albacete a été suspendu en raison de chansons des fans de l'équipe locale contre un joueur de l'équipe rivale.

Roman Zozulya a reçu des délits tels que "put * Nazi" et l'équipe d'Albacete a décidé de ne pas sortir pour jouer la seconde moitié. Maintenant, l'Ukrainien a répondu et s'est exprimé sur ce sujet.

"C'est toute l'Ukraine qui soutient l'armée et je ne vais pas les abandonner. Tout ce qui est dit de moi n'est pas vrai. Je ne suis qu'un footballeur et patriote de mon pays … Je veux demander, j'ai reçu le soutien de mon président Un président soutiendrait-il un nazi? Je vais rencontrer la direction de l'équipe et je suis sûr que nous ferons quelque chose. Je suis fatigué d'entendre ce genre d'insultes ", a déclaré le footballeur.

L'Ukrainien est accusé d'être nazi pour plusieurs photos et controverses dans son pays. Maintenant, le joueur s'est défendu et son avenir devrait être défini.