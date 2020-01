Il a signé pour un an avec Aston Villa »Pressfootball

Mardi 14 janvier 2020

Le gardien espagnol remplacera le blessé Tom Heaton pour le reste de la saison en Premier League. Reina, vient de Milan où il n’a pas pu voir les minutes car il est un remplaçant de «Gigi» Donnaruma. Il devrait revenir à la peinture milanaise l’été prochain.

L’archer expérimenté, José ‘Pepe’ Reina, a ajouté un nouveau club à sa longue carrière. Et c’est que le but espagnol a signé jusqu’à la fin de la saison avec Aston Villa, qui a perdu son gardien de départ Tom Heaton, et est devenu un nouveau renfort des «méchants» de la Premier League.

“Pepe”, vient d’une saison de substitution à Milan derrière la jeune promesse de l’arc italien, Gianluiggi Donnaruma. Reina, a signé un contrat jusqu’à la fin de 2020 avec l’intention de revenir au magasin milanais une fois que le club vendra à «Donna» lors du prochain marché de transfert européen.

Ainsi, l’ancienne équipe espagnole retournera en Premier League, où il a porté le maillot de Liverpool pendant huit saisons et remporté trois titres.

«Nous devons être disciplinés. On m’a dit que c’est une grande garde-robe. Nous devons avoir une forte mentalité et être prêts à nous battre dans les matches restants », a déclaré« Pepe »lors de sa première interview en tant que« méchant ».