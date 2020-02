“Il a une belle opportunité” »Football Press

Vendredi 07 février 2020

Iván Zamorano, référé au classique Alexis Sánchez, affrontera l’Inter contre Milan. Pour «Bam Bam», les coups portés par Antonio Conte sont en bonne condition physique, et si vous jouez, vous aurez une excellente occasion de montrer votre niveau au monde «neroazurri».

Pour Iván Zamorano, Alexis Sánchez a une belle opportunité dans le derby ce week-end (09/01) de l’Inter contre Milan. L’ancien joueur de l’ero neroazurri ‘estime que le buteur historique de l’équipe nationale chilienne a une excellente occasion de se démarquer dans l’équipe dirigée par Antonio Conte, compte tenu de l’absence de Lautaro Martínez dans l’équipe nationale de battage.

Lors d’une conversation avec la radio Cooperativa, Zamorano a détaillé la réunion de Sanchez dans le derby de Milan. “Il va bien physiquement et ce dimanche, il a une grande opportunité, car Lautaro (Martínez) est suspendu, et (Romelu) Lukaku a besoin d’un bon partenaire pour blesser un défenseur de Milan qui n’a pas bien paru ces derniers matchs”, a-t-il déclaré. L’ancien joueur du Real Madrid.

Pour ‘Bam Bam’, Sanchez reprend son niveau après la blessure qui l’a empêché de jouer pendant plus de trois mois. «Il a dû se battre, mais nous connaissons la force et la grande capacité d’Alexis, et il est bien revenu. J’espère que Conte, qui a déjà donné une chance à Alexis, recommencera. Il a fini par très bien jouer le dernier match, il a changé le rythme du match avec son intelligence, avec sa vitesse », a expliqué Zamorano.

L’ancien avant-centre avait lui aussi des mots pour l’avenir d’Alexis et a laissé un curieux message, qui suggère l’arrivée d’un Chilien dans la ville. «Alexis doit mettre toute l’énergie possible dans l’Inter, faire la différence et ensuite ça se verra. J’adorerais rester ici, car ici il est heureux et aussi, parce qu’en juin il rejoint un autre Chilien qui peut arriver ici », a-t-il déclaré.

Le bi derbi della Madonnina »se jouera ce dimanche à 16 h 45 du Chili continental et« Maravilla »devrait avoir un maillot de départ.