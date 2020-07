« Il aurait été fantastique de diriger Colo Colo » »Presse football

Dimanche 05 juillet 2020

L’entraîneur qui avait fait des pas à l’Universidad Católica et à l’Universidad de Chile dans notre pays, a expliqué les raisons pour lesquelles il n’est pas arrivé au Stade Monumental pour succéder à Mario Salas en février dernier. Il a également reconnu qu’il existait des approches pour atteindre Macul.

Le directeur technique Martín Lasarte a clarifié les détails de sa non-arrivée à Colo Colo pour remplacer Mario Salas en février de cette année, où il a admis qu’il y avait un rapprochement entre les parties.

« C’est une si bonne équipe, je pense qu’il n’y a qu’un seul cas de quelqu’un qui a dirigé les trois grands, ça aurait été fantastique de diriger Colo Colo, mais malheureusement il y avait un problème ici (à Montevideo) qui ne m’a pas permis de quitter l’Uruguay et de souffrir J’ai dit non à Harold Mayne-Nicholls « , a déclaré le stratège dans une interview à la chaîne YouTube » Conversando « .

Dans ce sens, l’ancien DT de la Real Sociedad a ajouté qu ‘«il avait reçu des messages de téléphones chiliens et l’un d’eux provenait de Marcelo Espina. La vérité était mon erreur, parce que vous devez dire les choses telles qu’elles sont, parce que j’ai supposé que vous connaissiez ma réponse de la conversation précédente avec Harold et je ne lui ai pas répondu. J’aurais dû répondre et c’était quelque chose qui me manquait, je dois l’admettre ».

Enfin, l’Uruguayen a révélé qu’il voulait Esteban Paredes lorsqu’il était entraîneur du Nacional de Montevideo. «Nous l’aimions et nous le découvrions, mais son arrivée était impossible. Nous apprécions la possibilité d’Esteban, nous l’avons analysée, mais il y a eu une réponse immédiate, impossible du point de vue économique « , a-t-il déclaré.