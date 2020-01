Colombiens à l’étranger



Il devient officiel et Jeison Murillo est un nouveau joueur de Celta de Vigo





Miguel Machado





15 janvier 2020 à 15 h 46

Le défenseur colombien est revenu en Espagne et jouera à nouveau dans le pays. Il est prêté.

Le défenseur international colombien Jeison Murillo est devenu mercredi la première signature hivernale du Celta de Vigo, qu’il reçoit de la Sampdoria italienne, avec une option d’achat pour le club espagnol à la fin de cette saison.

La centrale colombienne de 27 ans a dépassé cet après-midi l’examen médical à la RC Celta Clinic puis a signé son contrat avec le président et principal actionnaire du club, Carlos Mouriño.

“Il arrive pour compléter la ligne défensive céleste et fournir intensité, solvabilité et vétéran”, a déclaré Celta dans un communiqué, qui rappelle également qu’il s’agira de la quatrième étape de Murillo en première division espagnole après avoir traversé Grenade, Valence et Barcelone. . La centrale sera mise jeudi sur les ordres de l’entraîneur Oscar Garcia Junyent lors de la séance d’entraînement prévue dans la matinée.