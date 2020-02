“Il échouerait en Premier League” »Football Press

Dimanche 09 février 2020

L’ancien champion du monde de France 1998, avait des mots à commenter sur l’éventuel départ de l’attaquant argentin de Barcelone, mais a souligné que la ligue anglaise serait très favorable à ses conditions actuelles et à la manière dont il la comparait à Cristiano Ronaldo.

L’ancien footballeur et champion du monde de France 1998, Emmanuel Petit, a commenté le cadeau de Lionel Messi qui l’entraîne vers une éventuelle sortie de Barcelone. Cependant, pour l’ancien joueur des «culés» de la saison 2000-2001, il ne voit pas en Angleterre un bon avenir pour la star argentine.

«Messi n’est pas Cristiano Ronaldo. Physiquement, ce n’est pas la même machine. Ronaldo est un monstre mais, à 32 ans, Messi n’a qu’un ou deux ans et joue au plus haut niveau. Je pense qu’il échouerait en Premier League », a-t-il déclaré dans une interview à The Mirror.

Concernant l’intérêt possible de Manchester City, Petit a ajouté que «ce serait un plaisir pour les fans anglais de le voir, mais je ne vois pas pourquoi un club comme Manchester City, par exemple, se déplacerait autour de Messi à 32 ou 33 ans. Si la Ville voulait l’acheter, elle aurait dû essayer il y a quelques années. »

Enfin, le champion de l’équipe de France a décrit les difficultés que «Lio» aurait s’il quittait l’Espagne. «Il n’aime pas être fermé et se battre. Même en jouant avec de grands joueurs du Barça, ils n’auront pas le même rythme ni la même capacité de négocier », a conclu Petit.