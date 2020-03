“Il est clair que Centurión est le patrimoine du club et on verra plus tard ce qui est le meilleur”, a déclaré Diego Alberto Milito.

Le coronavirus elle affecte le monde et est le sujet du moment. Alors que nous sommes en quarantaine préventive et obligatoire, il y a beaucoup de créativité pour trouver des voix de protagonistes du sport ou du football à travers Instagram en direct. Dimanche, par exemple, Manu Ginobili y Juan Martin Del Potro Ils ont tenu une conférence au cours de laquelle de nombreuses personnes du pays ont eu l’occasion d’en être témoins.

Diego Alberto Milito, a également rejoint l’interview par vidéo en direct et a été surpris lorsqu’on l’interroge sur Ricardo Centurión, aujourd’hui à Vélez. “Il est clair que c’est le patrimoine du club et on verra plus tard ce qui est le mieux pour lui et le club”, a admis le responsable du secrétariat technique de l’Académie.

Ricky est dans l’ensemble de Liniers jusqu’en juin, après Courses Je le prêterais gratuitement et sans option d’achat. L’attaquant qualifié avait très mal quitté le club, après avoir eu cet épisode avec Eduardo “Chacho” Coudet dans le Monumental, quand l’Académie est tombée avant Rivière mais champion du Super ligue un mois et demi plus tard.

“Aujourd’hui, nous nous concentrons sur l’équipe que nous avons, ce qui est très bien, avec des gars qui sont très engagés dans le club et nous sommes très heureux de l’avoir”, a-t-il déclaré. Milito en dialogue avec Réseaux ESPN. En outre, il a précisé: “Nous avons toujours dit que nous y réfléchirions plus tard”.