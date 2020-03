Il est inhabituel que Bale n’ait pas encore quitté le Real Madrid

Gareth Bale est resté en été une saison de plus au Real Madrid. Quand il semblait en août, je signais pour el Jiansung Sunin, à la fin l’opération a été retirée et le Gallois n’a pas quitté l’équipe dans la capitale de l’Espagne. Malgré le fait que Zidane Je ne le voulais pas non plus sur le modèle blanc.

“SI BALE PEUT ALLER DEMAIN, MIEUX”, après le match contre le Bayern Munich, Zidane a parlé de l’avenir du Gallois et a été très énergique. Que pensez-vous de la décision du DT? pic.twitter.com/EwTb32Z2s4

Au marché d’hiver de Gareth il n’a pas non plus levé le petit doigt pour quitter Concha Espina à la recherche d’une nouvelle destination. La vérité est que, même si Zizou au début de la saison en avait plus avec lui, de moins en moins passe au vert et leur participation au jeu d’équipe a moins de poids, quelque chose qui devrait concerner plusieurs zones du club blanc.

Ce qui est certain, c’est que La performance de Bale au Real Madrid est très mauvaise depuis deux ans. Depuis que Cristiano Ronaldo est parti pour la Juventus et que les Britanniques ont été appelés à faire un pas en avant et combler le vide laissé par le luso dans le modèle, tout a basculé.

Vraimente nous ne savons pas avec certitude les raisons pour lesquelles Bale Il n’a pas quitté le Real Madrid, mais ils semblent assez clairs. Le premier est une raison économique. Gareth est très à l’aise de collecter plus de 15 millions d’euros un an, jouer ou non, et il n’y a pas beaucoup d’équipes au monde capables de couvrir ces dépenses. L’engagement sur le terrain pour lui semble toujours être à l’arrière-plan.

Le second pourrait être géographique. Ses enfants ont grandi et vécu à Madrid et dans la capitale de notre pays, le coronavirus séparément, la vérité est que c’est très bon. Bale pensera: “Pourquoi devrais-je partir d’ici si j’ai un contrat en vertu duquel je suis payé un million pour s’asseoir et jouer au golf de temps en temps? “

Parce que l’épisode de “Pays de Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre” avait également son telita. Il est clair que beaucoup de gens se demandent pourquoi Bale est toujours un joueur du Real Madrid. Un club qui ne comprend que les meilleurs footballeurs et surtout les plus ambitieux et les plus engagés. Dans ce dernier, le gallois échoue de loin.

Nous ne savons pas ce qui se passera à la fin de la saison, mais pour le bien du club (pas Bale, semble-t-il), la meilleure chose est que lui donner «porte»

