“Il est intolérable de douter des arbitres”

L’arbitrage, avec son président Velasco Carballo ouvrant la voie, il a revu ce midi lors du premier tour du championnat de la ligue. Et le chef de l’autorité d’arbitrage a commencé sortir pour défendre ses arbitres et qui doutent de leur honnêteté.

15/01/2020

Agir à 18h59

CET

Ramón Fuentes

Ils acceptent la critique survenus au cours des derniers jours sur le VAR mais qualifient d’intolérables ceux qui doutent de leur engagement: «Le plus grave, c’est qu’ils en doutent. Et avant cela, j’exprime mon maximum d’opposition. Les arbitres comprennent la critique car même parce qu’on peut accepter qu’elle fasse partie du spectacle. Mais nous ne pouvons tolérer la remise en question de ce que fait un arbitre sur le terrain ou dans le VAR. Il ne peut être toléré qu’il doute de l’honnêteté de la déclaration d’arbitrage & rdquor;.

À cet égard, l’OTC a clairement indiqué que aucun club n’a demandé la révision des pièces, comme par exemple, il a été dit que le Real Madrid avait demandé le dernier classique au Camp Nou.

Le CTA a mis en évidence dans cette analyse le haut niveau de succès au premier tour de la Ligue en plus de mettre en évidence les progrès en deuxième et les mouvements brusques. Même comme ça ils veulent s’améliorer dans le temps d’examen C’est encore élevé et ils veulent les réduire. Ils ont également proposé de mieux transmettre la situation dès les mains.

Le bilan d’arbitrage le juge très satisfaisant lors de ce premier tour, bien que Velasco Carballo ait encore une fois insisté pour essayer de «rechercher zéro erreur mais les arbitres font des erreurs et le VAR aussi. Le VAR veut éliminer les erreurs claires et manifestes. Entre le deuxième et le premier, 150 erreurs très importantes ont été corrigées jusqu’à présent. Et dans toutes ces situations, le VAR a contribué à les corriger.

Un succès supérieur à 90%

Pour analyser cette première partie de saison, en termes de sanctions, le CTA considère que il y a eu un taux de réussite de 98,35% et 1,65 erreur. Ici, l’intervention du VAR a été de 6,59% pour corriger ce type de situations.

Dans le jeu, ils comprennent que le degré de réussite équivaut à 98,44% de réussite avec 3,56% d’erreurs. En la matière, l’intervention du VAR pour corriger les erreurs s’élève à 0,67%. Ces données en termes d’actions d’objectif, supposent que le VAR est intervenu jusqu’à présent dans 11% dans ce premier tour du championnat de la ligue.

En ce qui concerne les révisions, le VAR a effectué un total de 72 révisions lors des 190 matches de première division des dix-neuf premiers jours de championnat. De ces 26 ont été dans les jeux de but, 32 pénalités, 11 cartons rouges et 3 dans la confusion d’identité. Sur les 26 jeux de buts, 18 ont contribué aux buts annulés et les 8 buts encaissés restants.

Dans la section des pénalités, 19 ont été de recommander une révision, 10 de révoquer la décision et 3 sur le déplacement des gardiens de but au but au moment du penalty.

En matière de protestations Jusqu’à présent, 104 cartes ont été présentées, soit deux cartes de moins que la saison dernière, mais 11% de moins par rapport à l’époque où le VAR existait.

Et enfin, il y a le temps de révision où ils insistent sur le fait qu’ils doivent continuer à s’améliorer. Donc cette saison, ils consomment 88 secondes de mouvements factuels revus depuis la salle VOR et 129 dans les critiques sur le moniteur. Des temps qui n’ont guère changé par rapport à la dernière campagne et qui reflètent le souci d’essayer de réduire ce temps. Au point qu’ils procèdent à la formation des opérateurs pour tenter d’améliorer ces temps.

Velasco a nié que «les critères dans les entrées derrière & rdquor; Il a une partie d’interprétation. «Tout au long de la saison, ils ont exercé leur performance en fonction de chaque jeu. Nous ne changeons jamais les critères mais chaque semaine, nous passons en revue tous les aspects du jeu.

Que les gens voient et savent ce qui se passe dans le VAR

Le CTA a une nouvelle fois insisté sur la transparence du VAR pour que les spectateurs «sachent qu’il est contrôlé et comment il est contrôlé. Le spectateur doit voir dans une vidéo ce qui est décidé et pour cela une coordination entre le VAR, la production télévisuelle et les marqueurs vidéo est nécessaire. Quelque chose qui est actuellement viable en Copa et Supercopa, comme on vous l’a déjà dit dans SPORT, parce que la RFEF est propriétaire de la production télévisuelle mais pas dans la ligue où elle est produite dépend de la Ligue.

Ensuite, cela nécessite un accord entre le RFEF et la Liga. Velasco a reconnu hier la tenue d’une rencontre avec la Ligue afin qu’elle puisse être mise en œuvre dans cette compétition, à commencer par les marqueurs vidéo. Ça oui ils font aveuglément confiance à «la production télévisuelle de la Ligue & rdquor ;.

Déclarations de Velasco Carballo comme résumé de ce qui s’est passé lors de la dernière Super Coupe d’Espagne. Où il a également insisté pour que «tout le monde voie la salle du VOR & rdquor; En plus d’en faire un souhait de la succession arbitrale. C’est pourquoi il s’est assuré que cette situation sera appliqué dans la Coupe des huitièmes de Copa del Rey, premier match nul où il y aura VAR