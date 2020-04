“Il est inutile d’apparaître dans une vidéo, les footballeurs peuvent faire des sacrifices à l’égard de qui …”

ARGENTINE. Il ne mâche pas ses mots Carlos Tevez, le numéro dix du Boca Juniors, interviewé par Olè, a son mot à dire sur la pandémie de Covid-19 qui inquiète le monde entier.

PROCHE DES FAIBLES

«Notre attention est aujourd’hui tournée vers les parents et les grands-parents, ce virus est un mxxxa, je crains plus pour ces personnes que pour mes enfants. Pour le moment, nous savons seulement qu’il tue et le fait de manière formidable, sans souffrir ceux qui peuvent être réconfortés par des êtres chers. – déclare l’ancienne Juve et United – Wages? Nous, les footballeurs professionnels, pouvons rester un an sans gagner, mais il y a des gens qui travaillent toute la journée pour subvenir aux besoins de leur famille et je serais très heureux de pouvoir les aider. L’État fait son travail, des situations comme celle que nous vivons nous font comprendre que nous sommes tous pareils. Campagnes de sensibilisation sociale? Cela ne sert à rien d’apparaître dans une vidéo, on pense plutôt à aider concrètement les pauvres, certains savent où ils vivent parce que j’ai grandi là-bas aussi ».