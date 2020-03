il est le premier footballeur professionnel infecté

« Timo Hubers testé positif à coronavirus. Les coéquipiers sont testés par précaution. On suppose que Hübers a été infecté lors d’un événement à Hildesheim samedi dernier. Étant donné que l’homme de 23 ans n’a eu aucun contact avec ses coéquipiers depuis l’infection, qui a été localisée avec précision, on ne peut pas supposer que ses coéquipiers ont été infectés par lui. Cependant, nous agissons de manière responsable: toute l’équipe, les entraîneurs et le personnel sont testés pour le virus par mesure de précaution. “

Coronavirus, le premier footballeur

Avec ce communiqué de presse officiel,Hanovre annonce que le défenseur allemand né en 1996, Timo Hubers, a contracté un coronavirus: c’est le premier cas d’un footballeur professionnel qui contracte le virus qui paralyse une partie du monde.