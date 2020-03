il est le premier joueur positif de la Liga

la coronavirus “Atterrit” également dans le football espagnol. Après la contagion de Martin Ortega, directeur général de Leganes, Ezequiel est positif pour le virus qui paralyse le monde Garay, défenseur de la Valencia. Blessé et donc absent lors des matches aller-retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l’Atalanta, l’Argentin a annoncé sur Instagram: “2020 a mal commencé pour moi. Je suis positif pour le coronavirus, je me sens bien et je suivrai les règles imposées par les autorités sanitaires et je resterai isolé, en quarantaine “. La Liga, comme toutes les grandes ligues européennes, est officiellement suspendue: le coronavirus est un problème européen, et pas seulement.

