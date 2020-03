Il est recommandé aux fans italiens de ne pas voyager dans les duels de la com

Jusqu’à quatre équipes italiennes visiteront les stades espagnols conformément aux engagements européens en mars: L’Atalanta, l’Inter, Naples et Rome seront les rivaux de Valence, Getafe, Barça et Séville. L’égouttement des répercussions dans le football par l’épidémie de coronavirus elle est constante, et dans ce cas, elle affecterait les duels entre Espagnols et Italiens au carrefour de Champions et Ligue Europa.

Les autorités italiennes, à la suite des slogans de la QUI, ont recommandé aux fans de ces équipes de ne pas se déplacer pour assister à de telles réunions.

La série A déjà reporté ce week-end cinq matchs de la journée 26: Juve-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Gênes, Parma-Spal et Sassuolo-Brescia. Les partis Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari et Torino-Parma avaient déjà été reportés la veille. La ligue a justifié sa décision “de répondre à cette urgence extraordinaire pour protéger la santé et la sécurité publiques“La date prévue pour les matches reportés qui seront joués est le mercredi 13 mai

Barça et Naples ils affronteront le Camp Nou le 18 mars, tandis que l’autre phase à élimination directe de la Ligue des champions à la croisée des chemins Valence-Atalanta Il sera joué le jour 10.

Les deux duels d’Europa League avec une présence espagnole et italienne se joueront le 13 mars (Séville-Rome) et 19 (Getafe-Inter).