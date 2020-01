Il est temps de parler de Marcelo

C’est le 15 novembre 2006. Une autre conférence de presse est organisée à l’Estadio Santiago Bernabeu.

La nouvelle signature pour rejoindre le Real Madrid est sur le point d’être annoncée au monde. Mais qui est le jeune de 18 ans qui vient du Brésil?

C’est Marcelo Vieira.

Marcelo pose lors de sa présentation.





Il y a quatorze ans, l’ancien président du club Ramón Calderón et l’ancien entraîneur-chef Fabio Capello ont cherché le défenseur du Fluminense FC et ont mis le stylo sur le papier pour que Marcelo porte le maillot blanc. Depuis lors, l’accord s’est révélé inestimable.

Le numéro actuel. 12 est devenu un favori des fans à la fois sur le terrain et en dehors et a évolué du «remplacement de Roberto Carlos» pour avoir son propre statut emblématique au club. Son prix de 6,5 millions d’euros est certainement l’un des meilleurs vols de transfert depuis le début du siècle.

Entre son leadership, son dévouement à l’insigne et sa grâce sans effort sur le ballon, Marcelo est un joueur qui capture tout sur le Real Madrid et donne son cœur au club. Essayez simplement de parcourir son article pour The Players’s Tribune sans avoir de frissons.

«Pour moi, être le joueur étranger le plus ancien à porter le maillot du Real Madrid est plus qu’un honneur. C’est un conte de fées. C’est du n’importe quoi. C’est fou “- Marcelo pour The Players’s Tribune

Mais que se passe-t-il lorsque l’inévitable approche à grands pas? Un Real Madrid sans Marcelo.

Statistiquement parlant, l’âge maximum pour un footballeur devrait être d’environ 27 ans et à l’âge actuel de 31 ans, il est temps de parler de la séparation avec le Brésilien et de préparer l’avenir.

Au cours des dernières saisons, les madrilènes ont eu la chance d’assister à la croissance et au développement de l’un des arrières gauchers les plus connus au monde.

Le talent de Marcelo pour les passes, la force sur le ballon et le besoin de vitesse le long de l’aile ont fourni au club des performances exceptionnelles sur le terrain qui ne peuvent vraiment pas être remplacées.

En 498 apparitions, il a marqué 36 buts et fourni 94 passes décisives. Les saisons entre 2014 et 2018, en particulier, ont été parmi ses meilleures où il a passé de 3000 à 4000 minutes sur le terrain. Au cours de ces quatre années, sa valeur de marché a presque triplé, passant de 25 millions d’euros à 70 millions.

Pas mal pour un arrière gauche, non? La polyvalence dont il fait preuve a été un atout essentiel pour le record du Real Madrid en UEFA Champions League.

Marcelo fête avec son fils Enzo après la finale UCL 2016.





Pourtant, cette saison, les choses ont ralenti assez brutalement et l’entraîneur-chef actuel, Zinedine Zidane, présente lentement le successeur de Marcelo, Ferland Mendy, 24 ans, qui prouve qu’il donne au vétéran une course pour son argent en ce qui concerne le point de départ à l’arrière gauche .

Depuis septembre, quatre blessures distinctes ont limité la présence de Marcelo sur le terrain mais celles-ci, bien sûr, viennent avec l’âge. Le Français a ainsi obtenu 1 241 minutes sur le terrain contre 896 pour le Brésilien.

Malgré le retour de Marcelo dans l’équipe au début de la nouvelle année, l’arrière gauche est resté à Mendy lors de la Super Coupe d’Espagne contre Valence et l’Atletico Madrid. Marcelo a joué pendant 19 minutes en tant que remplaçant en demi-finale et n’a pas joué du tout en finale.

Choisir de garder le vétéran sur le banc avec un trophée qui change la saison signifie que Zidane avait 100% à Mendy pour assumer une telle responsabilité. Et il a bien fait ses preuves.

Comparaison de statistiques défensive entre Marcelo et Mendy.





Le match de la Liga contre Séville le 19 janvier a toutefois vu un changement rare dans le onze de départ, Zidane ayant choisi de donner au Brésilien une chance de faire bonne impression (et la possibilité de porter le brassard du capitaine en l’absence de Sergio Ramos).

Pourtant, la performance de Marcelo était loin de tout ce que nous avons l’habitude de voir.

Il n’a eu que 58 touches sur le ballon, 42 passes, un tacle, a perdu la possession et s’est heurté à un mur de fatigue. Zidane effectua l’échange contre Mendy après 71 minutes.

En fait, sa forme actuelle a tellement chuté que sa valeur marchande est tombée à 20 millions d’euros en décembre 2019 – un nombre qui n’a pas été marqué à son nom depuis 2011.

Il y a des matchs où Marcelo monte sur le terrain et il y a un bref aperçu du passé mais ses performances réduites font de lui un joueur peu fiable en termes de qualité.

Contre Séville, Zidane a fait le geste et a donné à Marcelo le bénéfice du doute, honorant sa présence vétéran (et vitale) au sein de l’équipe, mais ce qui doit être reconnu, c’est que Ferland Mendy est maintenant la meilleure option pour l’équipe.

Dans l’intérêt du club et de la saison, il est temps de se réconcilier avec cette vérité insondable sur le défenseur bien-aimé. Nous approchons de la fin de sa brillante carrière.

Depuis le moment où il a enfilé le maillot pour la première fois en 2006, Marcelo s’est mérité le droit d’être considéré comme une légende du club. Va-t-il rester jusqu’à la fin de son contrat en 2022? Peut-être peut-être pas.

Nous avons juste besoin de savourer le dernier éclat qu’il doit donner à l’équipe.

Marcelo aux Best FIFA Football Awards, 2019





