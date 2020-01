Il est temps pour John Stones de quitter Manchester City

MANCHESTER, ANGLETERRE – 04 JANVIER: John Stones de Manchester City lors du match de troisième tour de la FA Cup entre Manchester City et Port Vale au stade Etihad le 4 janvier 2020 à Manchester, en Angleterre. (Photo de Visionhaus)

L’arrière central de Manchester City, John Stones, n’a pas connu une bonne saison. L’international anglais a été dans et hors de l’alignement cette saison, luttant pour la forme physique et la forme. Le fait est qu’avec son contrat qui expirera à la fin de la saison prochaine, cela pourrait être John Stones la saison dernière à Manchester.

John Stones, le temps presse

John Stones At City

Depuis qu’il a déménagé à prix élevé d’Everton à Manchester City, John Stones n’a pas vraiment impressionné. Il est venu à City en tant qu’excellent défenseur central, et il a été fort dans ce domaine. Et si son séjour à Manchester City n’était jugé que par la progression du ballon, il serait un starter régulier.

Mais jouer le défenseur central dans l’équipe de Pep Guardiola est la position la plus difficile pour une raison. Le style de possession et la haute défense de la presse mettent régulièrement les défenseurs centraux dans des positions extrêmement difficiles. Des joueurs comme Carles Puyol, Javier Mascherano, Fernandinho et Joshua Kimmich ont tous prospéré sous Guardiola car ils ont une capacité de récupération exceptionnelle.

Ce n’est pas comme si Stones serait le premier joueur à ne pas pouvoir suivre le système de Guardiola. Mais maintenant, à sa quatrième saison de travail avec Guardiola, on a l’impression que Stones est encore pire pour jouer son poste qu’il ne l’était quand il est arrivé ici.

Lire et réagir

Les pierres et tous les autres défenseurs centraux sous Guardiola sont constamment mis dans des positions compromises. Très souvent, ils défendent dans l’espace, au comptoir ou en tête-à-tête contre les meilleurs joueurs du monde. Les grands défenseurs centraux de Guardiola, d’Aymeric Laporte à Gerard Piqué, sont tous passés maîtres dans ces situations.

Lorsqu’ils sont attirés dans des positions compromises, ils ne laissent jamais le ballon passer devant eux. John Stones, en revanche, a beaucoup plus de mal à occuper ces postes. Même dans leur coup de bâton de 6-1 contre Aston Villa, Stones a été battu lors de multiples contre-attaques en première mi-temps.

Les deux fois, Stones a été attiré par un hors-jeu joué vers les attaquants de Villa. Une fois une passe tactile facile jouée dans Jack Grealish, une autre l’attaquant a battu à plat Stones. Il est facile de trouver un défenseur central qui complète 90 +% de ses passes. Mais Manchester City a besoin de John Stones pour arrêter ces attaques ou il est temps de passer à autre chose.

L’avenir

En fin de compte, tout cela signifie que John Stones sera très probablement à la recherche d’une nouvelle maison cet été. Ce n’est un secret pour personne que Manchester City recherche déjà quelques nouveaux défenseurs centraux. Et Stones voudra probablement être quelque part où il aura une bonne occasion de jouer.

