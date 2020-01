Il est temps pour Phil Foden de s’annoncer en Premier League?

Crédit photo: .

Cette saison marquera la fin de l’amour de dix ans de Manchester City avec celui qu’ils appellent ‘El Mago’. David Silva a accumulé plus de 400 matchs pour le blues, s’établissant comme un véritable grand Premier League. Malheureusement pour City, l’Espagnol soyeux a décidé que cette saison sera sa dernière à Manchester. Heureusement, ils n’auront pas à chercher bien loin pour son remplacement à long terme. Ou du moins, ils ne devraient pas.

Le remplacement

Né à Stockport, Phil Foden a rejoint les rangs des jeunes de Manchester City à l’âge de neuf ans. Dans une académie portée par de nouvelles richesses, le talent de Foden est rapidement devenu apparent même dans une équipe de jeunes brillante impliquant Jadon Sancho et Brahim Diaz, qui sont depuis passés aux lumières de Dortmund et du Real Madrid.

La nouvelle de Foden a vraiment commencé à se répandre lorsqu’il a remporté le Ballon d’or lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans 2017. Gagné auparavant par des joueurs comme Toni Kroos et Cesc Fabregas, le triomphe individuel de Foden a soulevé les sourcils dans le monde du football. Pendant ce temps, les opportunités de Foden dans la première équipe de City se sont révélées rares jusqu’à la saison dernière, faisant enfin sa marque avec sept buts impressionnants en 26 apparitions, dont beaucoup sur le banc. Cette saison s’est poursuivie de la même manière, saisissant des opportunités limitées de temps de jeu et impressionnant dans le processus, en particulier dans les matchs de coupe où il a commencé avec une plus grande régularité.

Le dilemme du milieu de terrain

Gagner une place dans un milieu de terrain de la ville avec Kevin De Bruyne et David Silva a été difficile pour Foden. Mis à part les talents, il est tout simplement irréaliste de renverser l’un des grands de la Premier League à l’adolescence. En attendant patiemment le signe de tête, le jeune homme local a profité de l’occasion pour perfectionner son art parmi les meilleurs milieux de terrain du monde sous la tutelle experte de Pep Guardiola.

Avec le départ imminent de Silva, beaucoup soupçonnent le moment décisif de Foden à l’horizon. Milieu de terrain énergique avec une propension à avancer, un œil pour le but et une passe de séparation, Pep Guardiola a récemment déclaré que “Phil est le joueur le plus talentueux que j’ai jamais vu dans ma carrière de manager”. En tant qu’adolescent qui a déjà été qualifié de «Stockport Iniesta», de tels éloges ne devraient pas surprendre. Ses présentations sur le banc continuent de susciter l’enthousiasme à l’Etihad. Cependant, à l’approche de «Pep’s boy», son augmentation de responsabilité devrait aller de pair avec la sortie de Silva.

Les liens provisoires entre City et Isco et Jack Grealish en janvier seront très probablement vains. En effet, tout remplaçant de Silva serait mal avisé étant donné la capacité de Foden, Bernardo ou Gundogan à assumer eux-mêmes la responsabilité. Comme Liverpool a effectivement bouclé la ligue avec quatre mois à perdre, le reste de la saison de City est réduit à une formalité tant que le football de la Ligue des champions est assuré pour la prochaine campagne. Dans cet esprit, pourquoi ne pas introduire Foden dans la composition de départ maintenant? Si tel était déjà le plan de la saison prochaine, ce qui serait nécessaire si City devait conserver un talent aussi précoce, il semble logique d’intégrer le remplaçant de Silva dès que possible en vue d’une nouvelle charge pour le titre.

Avancer

Le manque de temps de jeu de Foden va probablement l’exclure des plans de Gareth Southgate pour les prochains euros. Dans cet esprit, Foden a fait preuve d’une patience remarquable pour attendre sa chance sous Guardiola. L’ancien coéquipier Jadon Sancho a atteint la célébrité depuis son passage en Bundesliga, et ses 14 buts cette saison le placent en bonne position pour être l’un des hommes clés de l’Angleterre au tournoi. Il ne fait aucun doute que les progrès de ses pairs également vénérés de Foden vont peser sur lui.

Le jeu d’attente pour Phil Foden doit prendre fin. Alors qu’une légende de la ville part, Pep doit jeter un talent prodigieux dans le fond pour prendre sa place.

