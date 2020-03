Il est trop tôt pour prédire quand Eden Hazard est susceptible de revenir après une récente opération de la cheville

De toute évidence, nous avons besoin de beaucoup plus d’informations avant de faire trop de prédictions sur le moment où Eden Hazard est susceptible de revenir d’une chirurgie de la cheville.

À ce stade, il y a encore beaucoup d’informations que nous n’avons tout simplement pas. Cependant, pour le joueur lui-même, la principale priorité au cours des dix prochains jours sera simplement d’être heureux dans son esprit que l’opération ait été réussie.

Cette assurance devra venir des chirurgiens impliqués et des équipes médicales de Dallas et de Madrid qui vont reprendre sa rééducation.

À ce stade, il est très facile de tirer des conclusions et de commencer à fixer des délais pour son rétablissement. Déjà, les gens se demandent si Eden est susceptible d’être disponible pour le dernier run-in de la saison de la ligue, alors qu’il hésite encore avec des béquilles.

Bien que le Real Madrid ait publié jeudi un communiqué affirmant qu’Eden “a subi avec succès une opération aujourd’hui à Dallas pour une fracture du péroné du pied droit”, nous ignorons actuellement les détails les plus fins de l’opération.

En fonction de ce que les chirurgiens devaient exactement traiter une fois qu’Eden est passé sous le couteau, la durée de la période de rééducation requise sera déterminée.

Mais après avoir pris la peine de rechercher l’équipe chirurgicale de Dallas en premier lieu, le Real Madrid ne tentera probablement pas de couper les coins au cours de ces semaines post-opératoires essentielles lorsque le risque de récidive des blessures est élevé.

Le Real Madrid a certainement profité de son voyage américain. Il a été photographié avec la star du basket-ball Luka Dončić des Dallas Mavericks et a également participé au match MLS entre Dallas et l’Impact de Montréal le week-end.

Il aura également vu de première main à quel point l’équipe chirurgicale qui l’a opéré est très visible dans cette partie des États-Unis (et au-delà)!

Basé à la Carrell Clinic de Dallas, Eugene Curry, le chirurgien orthopédiste qui a dirigé l’équipe clinique qui a effectué l’opération d’Eden, est consultant auprès de l’équipe de football américain des Cowboys de Dallas et rencontre des clients d’autres sports.

La version américaine du football, par opposition au football comme nous le savons, est un sport où les blessures à la cheville supérieures à la moyenne sont courantes. Beaucoup de ces blessures sont des lésions qui impliquent d’autres structures associées, notamment les os et les surfaces articulaires ainsi que les entorses ligamentaires traditionnelles.

Les fractures du péroné et «l’entorse de la haute cheville» ou blessure de syndesmose, comme on l’appelle généralement en termes médicaux, sont fréquentes dans le football américain et nécessitent des soins supplémentaires; en particulier au stade du diagnostic, puis à nouveau à mesure que la période de réadaptation progresse.

Les fractures du péroné sont également assez courantes dans notre type de football et surviennent fréquemment après un défi physique où un coup direct est porté à la tige de l’os; normalement dans le tiers du milieu s’il s’agit d’une pause isolée.

Si la fracture se produit dans le tiers inférieur du péroné, cela peut être une complication des blessures à la cheville et résulte généralement d’un mouvement de torsion ou d’inversion. Souvent, il n’y a pas de contact direct avec un autre joueur, et le complexe ligamentaire latéral de la cheville dont le péroné est à l’origine est le plus à risque.

Le complexe ligamentaire latéral de la cheville (qui comprend le péroné distal) est impliqué dans la plupart des blessures à la cheville (Wang et al, 2014); mais un grand nombre de blessures associées qui peuvent influer sur le rétablissement d’un joueur d’une entorse de la cheville peuvent survenir en même temps que la blessure d’origine.

Une fracture du péroné distal en est un exemple classique.

Du point de vue de la rééducation, étant donné que l’os du péroné forme le point d’origine pour que les ligaments latéraux de la cheville se connectent aux structures adjacentes, des blessures répétées et récurrentes dans cette région peuvent évidemment affecter la mécanique de l’articulation de la cheville elle-même.

Si elle n’est pas corrigée, cela peut entraîner des complications en cas de blessures à la cheville; mais il en va de même pour les antécédents de blessures dans cette région et cela aussi a un effet similaire.

Nous savons que le processus de guérison implique une longue période pendant laquelle les tissus corporels blessés ont besoin de temps pour se régénérer et se réparer correctement, et cela s’applique également au tissu osseux.

Le côté positif est qu’avec toutes les technologies disponibles en imagerie médicale aujourd’hui, toutes les personnes concernées seront en mesure de suivre les progrès d’Eden à travers les différentes étapes de la réparation tissulaire pour s’assurer que son protocole de rééducation correspond aux différentes étapes de la guérison.

Il ne fait aucun doute que le Real Madrid publiera une nouvelle mise à jour en temps voulu et nous aurons une idée plus claire à ce moment-là quand Eden Hazard sera probablement de retour dans l’équipe.

Référence:

Wang Q, Whittle M, Cunningham J, Kenwright J (1996). Fibule et ses ligaments dans la transmission de la charge et la stabilité de l’articulation de la cheville. Orthopédie clinique et recherche connexe. Vol. 330; 261 – 270