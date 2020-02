Il est un Cervinara applaudi par Canada-Cioffi, le Scafatese submergé par deux épisodes

CERVINARA (AV). Course très importante en perspective des séries éliminatoires à Canada-Cioffi,Audax Cervinara héberge le Scafatese et vise un retour aux trois points pour se rapprocher des premières positions de la groupe B d’excellence Campanie. Avec un test d’une grande solidité, les hommes de monsieur Messine écrasent les canaris de trois à zéro, les escaladant au classement et se positionnant à deux longueurs de la première place utile pour les playoffs.

BUT DE L’EX, CANARINI ENTRE PROTESTATIONS ET OCCASIONS

Match immédiatement en montée pour les garçons de M. Nastri, à 14 ‘Farriciello apprivoise un bon ballon dans la surface et surpasse Sorrentino. Protestations des invités pour une touche de la main de l’attaquant d’Irpinia au moment du contrôle, mais l’arbitre part pour continuer. L’ancien canari Farriciello est toujours le protagoniste, mais le kamikaze pèche cette fois froidement avec un but vide. Réaction de la Scafatese confiée à Siciliano, qui à 24 ‘touche l’égal au football placé, ballon qui s’imprime sur le poteau avec le jeune Pape qui pousse un soupir de soulagement. L’occasion réveille les canaris, qui à moins de 5 ‘touchent la cravate deux fois: d’abord Evacuo avec la droite envoie légèrement sur le côté, puis le même attaquant peu de temps après manque l’impact avec une balle empoisonnée qui traverse la surface de réparation Irpinia. Les derniers halètements de la première mi-temps, à 36 ‘imprécis à droite de Giannattasio puis à 40’ est toujours sicilien pour toucher le but.

UN-DEUX CERVINARA

Deuxième mi-temps qui voit Scafatese sur le terrain avec le regard qui avait caractérisé la seconde partie de la première, sicilienne immédiatement dangereuse mais l’intervention du jeune gardien de Cervinara sur le coup de pied placé du meneur de jeu canari est miraculeuse. Après l’effroi, Audax est réapparu près de Sorrentino et, en trois minutes, a clôturé les matchs avec deux mêlées dans la surface de réparation. A 55 ‘c’est Avallone à résoudre, alors qu’à 58’ c’est le tour de Casale qui envoie le générique de fin du match. Deuxième épisode défavorable du match pour Scafatese, en finale Malafronte a atterri dans la zone mais l’arbitre ne voit à nouveau aucune faute. Au triple coup de sifflet, une grande amertume pour les invités, qui n’ont pas de connexion avec la zone des séries éliminatoires, que les hommes de Messine abordent plutôt menaçante.