“Il fait des choses que je n’ai vu que Cristiano Ronaldo et Neymar”, a-t-il félicité Jorge Carrascal.

Au cours des dernières semaines, Antonio Cassano Il avait fait l’éloge de Jorge Carrascal, le Colombien de 21 ans qui joue pour River et grandit lentement dans le monde du football: “Celui qui peut sérieusement marquer les prochaines années de football est Carrascal, c’est un monstre.”

Les déclarations de l’italien l’ont fait parler et l’un de ceux qui sont venus commenter était Rafael Robayo, un milieu de terrain colombien qui était partenaire de Carrascal à Millonarios en 2014-2015: “Je me souviens que plusieurs fois j’ai dû appuyer dessus. J’ai été obligé de lui parler face à face pour lui dire que, si je n’étais pas sérieux, je n’irais nulle part. Je ne voulais pas qu’il se promène partout à Bogotá et qu’il n’apparaisse pas à l’entraînement. Ce genre de discussions a renforcé notre relation et l’a également fait venir vers moi pour me dire des choses comme la renommée et l’environnement qui l’affectaient parce qu’il ne savait pas comment assumer cela. “

Et dans la même veine, Robayo l’a comparé aux fissures du monde: “Il a tout pour aller plus loin que Falcao, James et Cuadrado. Si vous ne le connaissiez pas, vous ne diriez pas ces choses. C’était surprenant de le voir à l’entraînement. Il fait des choses que je n’ai vu que Messi, Cristiano, Neymar, Robinho et ces types de joueurs. Sa personnalité est la meilleure qu’il ait; Plus ils le frappaient, plus il demandait le ballon. “

Sans aller plus loin, le père du joueur de River a raconté comment le commentaire de Cassano a affecté son fils: “Ces compliments étaient merveilleux. Je lui ai parlé hier soir et il a dit qu’ils l’appelaient beaucoup à cause de cela. À l’heure actuelle, ce genre de choses le rend heureux et fier de ce qu’il a accompli. Ce qu’il doit faire maintenant, c’est continuer à travailler et être prêt quand tout redeviendra normal. “

Enfin, votre représentant Norman Capuozzo également exprimé sur ce sujet: “Ce que Cassano a dit Jorge Carrascal a très bien aimé. C’est quelque chose qui excite grandement votre famille et vos amis. Son rôle dans River a été très positif, il acquiert vraiment une expérience importante dans une équipe avec beaucoup de renommée internationale et beaucoup de pression. Et là, nous devons ajouter qu’il a un grand entraîneur comme (Marcelo) Gallardo. “

“Évidemment, les gens aiment voir des joueurs talentueux qui ont de grandes performances sur le terrain. Les footballeurs comme Juan Fernando Quintero et Carrascal ont cette magie spéciale, qu’ils ont perfectionnée au fil du temps. Je pense que ces types de joueurs comme «Juanfer» et Jorge sont ceux qui ont été créés dans la rue et au fil des ans, ils acquièrent plus de compétences, comme une responsabilité, dans leur talent et aujourd’hui ce sont de grands professionnels “, a-t-il clôturé en dialogue avec Gol Caracol.