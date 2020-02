“Il faudra une belle performance pour les trois points. Sur les choix …”

TOUR ANNUNZIATA (NA). Voyage très difficile pour le Savoia, dimanche, les blancs défierontFC Messina dans un match éliminatoire très important. Le technicien est intervenu au vu de cet engagement Carmine Parlato, qui a présenté le défi et analysé les choix possibles.

OPPOSANT HOSTIQUE

“Carrefour important pour les deux équipes, nous jouerons contre une équipe équipée pour atteindre de grands objectifs avec des joueurs de haut niveau de l’équipe.” Ce sera un bon match, nous et eux avons faim de tout le monde et il faudra donc une grande performance pour conquérir les trois points. Nous avons préparé le jeu en détail, demain après la fin, je déciderai du onze titulaire “.

LES CHOIX

Sur les choix d’entraînement possibles: “J’ai plusieurs alternatives, je peux varier mais il est clair que celui qui prendra le peloton à partir de 1 ‘devra faire plus attention que les autres courses, nous affronterons une équipe construite pour gagner. Choix? Chironi et Cerone peuvent coexister, couvrir des rôles différents et les deux sont de grande qualité, malheureusement je ne peux en amener qu’une vingtaine entre le terrain et le banc, mes choix sont cependant toujours orientés vers le bien de l’équipe. Je suis désolé pour ceux qui vont aux tribunes ou sur le banc, mais j’ai une grande équipe et la roue tourne pour tout le monde ».