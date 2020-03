L’arrivée de l’entraîneur Flamengo, les Portugais, mardi à Lisbonne Jorge Jesus, a été blessé, car l’entraîneur a perdu son sang-froid face au harcèlement de la presse à l’aéroport et a laissé échapper aux journalistes: “Il faudrait attraper le virus.”

24/03/2020 à 17h45

CET

EFE

Jorge Jesus, avec la compétition brésilienne arrêtée, a décidé de retourner au Portugal pour être avec sa famille. A leur arrivée à l’aéroport de Lisbonne, de nombreux photographes et cameramen, qu’ils n’étaient pas protégés par des gants ou des masques, ils l’ont suivi et l’ont enregistré.

Jorge Jesus, qui marchait protégé avec des gants et un masque, a demandé à plusieurs reprises d’être laissé seul. Les journalistes ont ignoré leurs protestations et leurs commentaires répétés demandant un peu de respect. À la fin, Jorge Jesus a perdu son sang-froid et a dit: “Vous avez dû attraper le virus.”

Le technicien, qui a récemment perdu un ancien collaborateur à cause du coronavirus au Portugal, devra être mis en quarantaine pendant deux semaines à Lisbonne.