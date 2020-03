Il faut attendre puis jouer, et sinon, que le titre soit pour le mieux

L’avenir de la saison dans le monde du football est actuellement suspendu à un fil, une fine ligne qui sépare l’annulation définitive de toutes les compétitions, du moins en Europe, et la reprise lorsque la situation actuelle redeviendra normale. Imaginons que sur cette fine frontière se trouve une pièce de monnaie, qui doit tomber d’un côté ou de l’autre, car ce sera la réunion que l’UEFA tiendra demain qui décidera pratiquement où elle finira.

La plus haute instance de football continental doit parvenir à une résolution pour la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Coupe Euro. Et c’est cette dernière compétition qui a la clé pour pouvoir terminer le parcours ou non, puisque son report permettrait aux différentes compétitions de prolonger leur calendrier jusqu’en juin pour tenter de rattraper le temps perdu. Le tournoi par équipe continentale peut être reporté à l’hiver ou même l’été prochain, mais il semble difficile de garder sa date actuelle.

Mais que se passera-t-il si l’UEFA lance des balles, fait attendre le Championnat d’Europe pour une amélioration prévisible et que ce sont les ligues elles-mêmes qui doivent décider? Évidemment, chacune des directives en charge de l’organisation des tournois nationaux devra déterminer comment mettre fin à la saison, et là s’offre une gamme d’options parmi lesquelles les cinq grandes ligues choisiront la plus appropriée pour leur avenir.

Donner la saison nulle, la terminer comme elle est en ce moment, disputer le reste d’un marathon, décider du champion et des descendants et promu en playoffs? … Il y a eu plusieurs propositions qui ont été mis sur la table et personnellement je pense que certains sont très attractifs pour le spectateur et les équipes.

Bien qu’il soit vrai qu’il s’agit d’une résolution aussi compliquée que controversée, à mon humble avis, au-delà du souhait que cela soit résolu le plus rapidement possible et que tout redevienne normal, je pense que nous devons attendre que la situation évolue pour le mieux. ou pour le mal. C’est un mystère mondial de savoir comment les événements se dérouleront et peut-être, si tout est annulé, dans un mois et demi, la normalité sera revenue, mais pas le football.

De mon point de vue, la prise de décision devrait être reportée jusqu’à ce que finalement, sachant le temps restant jusqu’à une hypothétique Eurocup, les JO ou les vacances d’été, choisissez la voie à suivre. Sans aucun doute, la contestation d’un match sera plus attractive que l’annulation, soit par nullité, soit en remettant le titre au premier, et compte tenu de cette possibilité, à la fois l’option d’un marathon, comme proposé en Italie, et celle des playoffs me semblent aussi acceptable que approprié pour décider des champions, des positions européennes, des déclins et des promotions pour le prochain cours.

Cela dit, je répète que vous ne devez pas vous précipiter pour prendre une décision, vous devez faire confiance au bon travail des citoyens, à la responsabilité sociale qui, grâce aux quarantaines, rétablit la normalité dans la société et le football. Il faut attendre puis jouer. Mais dans l’hypothèse où la décision finale serait suspendue, mettant fin aux saisons sous la menace du coronavirus, le titre doit toujours être le meilleur à ce jour, celui qui mène le classement.