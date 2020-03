“Il faut prendre conscience” »Presse football

Dimanche 22 mars 2020

L’archer et capitaine de ‘La Roja’, a profité de ses réseaux sociaux pour montrer comment la quarantaine préventive en France implique de faire allusion à l’augmentation des cas de coronavirus en Europe et a diffusé un message pour sensibiliser à la pandémie qui a déjà fait une victime mortelle au Chili.

La gardienne de l’équipe chilienne, Christiane Endler, a envoyé un message via ses réseaux sociaux, où elle purge une quarantaine préventive depuis son domicile en France, tout en montrant une nouvelle routine d’entraînement exigeante à domicile.

“Allez, tu peux. Formation à domicile. Nous devons être conscients, vraiment peut-être qu’au Chili, ils ne réalisent toujours pas la gravité de cela, mais ici c’est fou, plus de 450 morts et des milliers infectés “, a déclaré le but du Paris Saint-Germain sur son compte Instagram.

De plus, Endler a ajouté une vidéo où il est toujours physiquement prêt, en attendant la reprise du tournoi français qui est suspendu jusqu’à nouvel ordre.