“Il faut suivre la ligne de la France” »Presse football

Mercredi 29 avril 2020

Le ministre des Sports du pays européen a assuré que la “voie” pour reprendre la ligue dans laquelle militent Sánchez, Medel et Pulgar est de plus en plus “petite”. En outre, il a évoqué l’accusation de “discrimination” en limitant le retour à l’entraînement aux sports collectifs.

La Hollande et la France ont clôturé leurs saisons de football en cours, ouvrant la possibilité à d’autres pays du vieux continent de suivre leur exemple. C’est ce qu’a déclaré le ministre italien des Sports, Vincenzo Spadafora, qui voit la possibilité de reprendre le football professionnel face aux dégâts causés par la pandémie.

L’Italie a été pendant des semaines, avec l’Espagne, les pays les plus touchés, avec des milliers de morts qui ont dévasté l’esprit national. Et bien que dans le pays ibérique ils se préparent déjà à reprendre le rythme de la Ligue, en Italie les sensations sont différentes.

Les clubs de Serie A, dont Alexis Sánchez, Gary Medel et Erick Pulgar sont membres, ont déjà déclaré leur position pour reprendre le championnat. Cependant, le plan du gouvernement va dans une autre direction. A partir du lundi 4 mai prochain, toutes les disciplines individuelles pourront reprendre leur entraînement.

Dans le cas du football, ils doivent attendre jusqu’au 18 mai si les chiffres de COVID.-19 dans le pays ne s’aggravent pas. “Reprendre l’entraînement ne signifie pas reprendre le championnat”, a expliqué le ministre de la Télévision italienne.

“Si nous ne voulons pas avoir de doutes, il suffit de suivre la ligne de la France et des Pays-Bas, qui ont abandonné”, a-t-il ajouté, notant que “honnêtement je vois la voie pour reprendre la compétition de plus en plus petite”.

Des propos qui ne motivent pas les milliers de fans qui attendent avec impatience le retour de leur football. “La question de l’entraînement est différente, mais s’il était président d’un club de Serie A, il commencerait à penser à la saison prochaine”, a déclaré Spadafora.

Enfin, l’autorité gouvernementale a clarifié les plaintes de l’Union italienne des joueurs de football (AIC) concernant la «discrimination» contre le football. “En tant que ministre des Sports, il serait fou s’il faisait de la discrimination contre le football, qui rapporte de l’argent à l’ensemble du système sportif”, a-t-il déclaré à propos de la controverse qui a éclaté hier (28/04) dans le pays.

«Si la compétition ne peut pas reprendre en toute sécurité, nous serons obligés d’arrêter. Il est absurde que trois ou quatre présidents ne le comprennent pas “, a expliqué Vincenzo Spadafora lors de son entretien.