Il Mattino: “Europe, sautez tout”

L’édition d’aujourd’hui d’Il Mattino fait la une de ses pages internes: “Europe, sautez tout”. La Ligue de Serie A veut pouvoir conclure le championnat, respecter les contrats et l’engagement avec les supporters. C’est la position avec laquelle ce matin il se présentera à la réunion par visioconférence avec les quatre autres grandes ligues européennes, le Premier ministre, la Liga, la Bundesliga et la Ligue1, et le secrétaire général de l’UEFA, Giorgio Marchetti. Après la Serie A, qui ne s’est arrêtée qu’avec le décret du président du Conseil des ministres, c’est au tour des coupes européennes: difficile, très difficile, que Barcelone et Naples pourront jouer le retour des huitièmes de finale après les deux Inter- Getafe que Séville-Roma, huitièmes de finale de la Ligue Europa prévue pour aujourd’hui, ont été reportés pour la fermeture sans exception des vols à destination et en provenance de l’Espagne.