Il Mattino: “Naples-Barcelone: ​​Messi ne sera jamais comme Maradona”

“Naples-Barcelone: ​​Messi ne sera jamais comme Maradona”. C’est le titre qu’Il Mattino consacre au prochain engagement des Napolitains en première page et en high-cut: “Le mythe de Maradona ne s’arrête pas à Naples et cela est surprenant car il a sérieusement arrêté de jouer au début des années 90. De plus, son Sa carrière technique a été modeste: il a échoué à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, où il a été l’entraîneur du jeune Messi dans la Seleccion, et dirige actuellement Gimnasia, une petite équipe du championnat argentin. Pourtant Diego est Diego. Star de Naples “.