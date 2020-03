“Koulibaly prêt à rester”. C’est le titre qu’Il Mattino dans son édition actuelle consacre en interne, à la page 18, à Naples. Contacts entre Sénégalais et De Laurentiis: sans maxi-offres ça va continuer en bleu. Avec l’arrêt forcé des championnats – on lit – le Paris Saint Germain et les autres acheteurs ne feront probablement rien de fou.