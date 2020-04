“Il me manque un chapitre à Boca, j’ai des choses en suspens”, a déclaré Wilmar Barrios

Au milieu de la quarantaine des coronavirus, Wilmar Barrios Il a parlé main dans la main avec le journaliste Federico Bulos et a rappelé son séjour à Boca. Le Colombien, qui joue actuellement pour le Zenit russe, a reconnu avoir eu l’épine clouée pour avoir perdu la finale contre River et qui aimerait avoir un match revanche sur le Xeneize à l’avenir.

“J’ai l’impression qu’il me manque encore un chapitre dans Boca. Cette étape est restée en suspens. Cela aurait été bien pour tout le monde de gagner la finale. Je pense que tout le processus que je faisais était de bien sortir de Boca, mais j’ai eu la malchance que ça n’allait pas bien à l’époque. J’espère que je pourrai revenir à un moment donné, car cela était en suspens, et j’imagine, je pense et parfois je rêve même d’y être, revivant ce sentiment que j’ai vécu jusqu’à il y a un an “, a déclaré le milieu de terrain.

Et dans la même ligne, il a ajouté: “J’ai personnellement vécu beaucoup de belles choses à Boca. Ça n’a pas été facile pour moi. Dès le jour de mon arrivée, j’ai dit que je voulais donner beaucoup de choses à Boca, que je voulais gagner beaucoup de choses, et je pense que la meilleure chose que je pouvais offrir au fan était de donner le meilleur de moi-même à chaque match. “

Pour sa part, il a analysé le présent du Xeneize et le rôle de Juan Román Riquelme dans la direction: “Je ne regrette pas de ne pas pouvoir être avec la nouvelle direction et Román maintenant parce que je pense que des choses importantes ont été faites avec la précédente direction et CTau-delà, il me semble que c’est une fortune d’avoir une personne comme Riquelme. J’ai toujours voulu le rencontrer, l’occasion n’a pas été donnée. Aujourd’hui, ce groupe de joueurs est proche et il serait bon d’en profiter. “

“Chaque fois que je le peux, je me lève tard pour le voir. Mais ensuite je commence à voir et à regarder les tribunes, quand les anciens coéquipiers sortent sur le terrain et toute l’énergie qu’ils envoient depuis les tribunes pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Cela me rappelle aussi ce beau sentiment que j’ai ressenti lorsque je suis allé de l’hôtel au tribunal, au vestiaire. Tout ce qui manque“il a fermé.