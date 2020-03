Il Messaggero: “Lazio, Inzaghi devient l’entraîneur”

Il Messaggero fait la une des journaux sur les dirigeants de la Lazio: “Lazio, Inzaghi devient l’entraîneur”. Les Biancocelesti ont certes souffert un peu de fatigue samedi à Bologne, mais ils roulent encore à une centaine d’heure. La préoccupation reste une possible baisse de tension. Inzaghi garde les antennes droites et continue à applaudir. Il s’est avéré être un grand motivateur, mais maintenant il y a aussi besoin d’un plan pour sauvegarder le rêve tricolore à l’intérieur du dressing. En réalité, le désir de ses garçons de rester en tête de l’Inter et de la Juve n’a pas besoin d’un coup de pouce supplémentaire, mais le technicien devra s’assurer de garder les muscles et les jambes au chaud, au-delà de l’esprit.