Il Messaggero sur Lazio: “L’obligation de Leiva pour le Scudetto”

La Lazio rêve grand et Il Messaggero aujourd’hui en manchettes: “Obligation de Leiva pour le Scudetto”. Dans le meilleur milieu de terrain du championnat, le plus varié et le plus complet d’Italie, aux côtés de deux demi-ailes structurées et physiquement solides comme Luis Alberto et Milinkovic, Lucas Leiva se démarque. Un joueur coriace, pas très haut, mais prêt à tout pour émerger. Il est le chef d’orchestre d’Inzaghi. Un mouvement perpétuel, malgré ses trente-deux ans. Les actions de la Lazio partent souvent de ses pieds et dans cette finale il devra diriger l’équipe biancoceleste.