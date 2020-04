Il Messaggero sur le duel Lazio-Juventus: “C’est le choc Lotito-Agnelli au redémarrage”

Il Messaggero en kiosque ce matin consacre un espace dans la coupe haute de la première page au duel entre Lazio et Juventus avec ce titre: “C’est un affrontement entre Lotito et Agnelli au redémarrage”. Les présidents – nous lisons à la page 27 – ne sont pas d’accord sur les dates de retour dans le groupe: il y a ceux qui poussent pour la mi-avril, ceux qui ont des joueurs à l’étranger visent le 4 mai. Hier, téléphones chauds et ligne directe avec la politique du dpcm. Lotito et Agnelli dirigent les deux parties de plus en plus querelleuses.