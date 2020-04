“Il n’a pas à parler ensemble, chaque joueur est différent”, a répondu Ezequiel Muñoz à Tevez.

À Carlos Tevez Ils continuent de lui répondre pour ses déclarations concernant la reprogrammation du football en raison du coronavirus. “Le footballeur peut vivre six mois ou un an sans inculpation”, avait-il déclaré. Maintenant est venue la réponse de Ezequiel Muñoz.

Le défenseur de Lanús, a émergé des divisions inférieures de Boca, a parlé en TNT Sports. “Il a dit qu’un joueur peut passer six mois ou un an sans charger. Il oui, il est sûr, et de nombreux joueurs qui sont également en première division. Mais il faut voir le problème des autres joueurs des autres catégories”, a-t-il commencé.

“Il y a des joueurs qui vivent quotidiennement et nous dépendons du salaire du club. Cela dépend aussi beaucoup du contrat que chacun a. Je ne sais pas quel contrat il aura Carlos dans La boucheMais s’ils baissent de 80%, ces 20% suffisent pour vivre deux ans. Mais il y a des joueurs qui ne le font pas “, a-t-il dit.

Il a ajouté: “Il y a des joueurs qui ont vraiment besoin de 100% du salaire parce qu’ils ont investi dans quelque chose, ils ont des engagements … Et puis ils n’ont pas à payer le loyer ou à manger. Il n’a pas à parler ensemble, chaque joueur doit soyez conscient de parler à votre direction. Chaque joueur est différent, donc chacun doit penser pour chacun et non pour le reste. “

Finalement, Muñoz Il a évoqué ce que sont ces jours de quarantaine. “Nous sommes déjà impatients de revenir et de participer à nouveau à la compétition. Je suis sûr que cela se produira bientôt, mais nous devons sensibiliser et rester à la maison afin que cela se produise le plus rapidement possible”, a-t-il ajouté.