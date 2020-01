Colombiens à l’étranger



Il ne joue pas beaucoup, mais ils le veulent: c’est comme ça qu’ils ont reçu James à Saragosse





Julián Bermúdez





29 janvier 2020 à 07h18

Le milieu de terrain colombien a été l’un des plus acclamés pour le match de Copa del Rey.

James Rodríguez a été convoqué pour le match de ce mercredi entre le Real Madrid et le Real Zaragoza, pour la Copa del Rey, et il se jouera à Saragosse, où il y a beaucoup de fans de l’équipe merengue.

Le Real est arrivé ce mercredi dans cette ville et, lorsqu’ils sont descendus du bus pour se reposer à l’hôtel, James était l’un des plus acclamés par les fans qui étaient dans cet endroit.

Les autres joueurs qui ont également été acclamés par le public étaient Sergio Ramos, Marcelo et Benzema, d’une grande expérience dans l’institution et qui ont la pleine confiance des fans et de l’entraîneur.

Le match du Real Madrid se jouera ce mercredi à 15h00. (Heure de la Colombie) et le milieu de terrain colombien devrait disposer de quelques minutes, car la majeure partie de l’équipe doit également se concentrer sur le match de samedi, qui sera contre l’Atlético de Madrid.