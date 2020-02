Date de publication: jeudi 20 février 2020 2:37

Marcelo Bielsa a fait l’éloge du milieu de terrain omniprésent de Leeds United Mateusz Klich – et pense que l’homme star ne peut pas faire mieux alors qu’il a aperçu le prochain match de son équipe contre Reading.

Klich a joué un rôle déterminant dans la quête de Leeds United pour une promotion automatique en Premier League – formant un partenariat solide avec le milieu de terrain en demande Kalvin Phillips.

Le joueur de 29 ans a disputé 33 matches avec le club cette saison, marquant quatre buts et signature d’un nouvel accord à long terme en novembre – le garder au club jusqu’en 2023.

L’international polonais, qui avait initialement rejoint les Blancs en 2017, était directeur du football Victor Orta première signature pour le club. Malgré une courte période de prêt avec le club néerlandais du FC Utrecht en 2018, Klich est devenu une figure éminente depuis l’arrivée de Bielsa – jouant tous les matchs sous l’Argentine.

S’exprimant avant le match de samedi contre les Royals à Elland Road, Bielsa a salué l’impact du milieu de terrain.

«Il ne peut pas faire mieux. Klich est un joueur avec de très, très grandes capacités physiques », ronronna le patron de Leeds.

«Un joueur qui exécute des mouvements plus intenses et plus de mouvements à une vitesse maximale. Ses valeurs sont désormais liées à la façon dont il se prépare mentalement. C’est le fait qui le fait courir. Plus il a faim, plus il court. »

La belle forme de Klich au club depuis son retour du FC Utrecht méritait un rappel pour l’équipe nationale de Pologne en septembre 2018, et a depuis excellé pour le club et le pays – faisant 94 apparitions et devenant un favori des fans.

Les précédents renouvellements de contrats de Luke Ayling, Liam Cooper, Stuart Dallas et Phillips donnera aux fidèles de Leeds plus d’optimisme avant de construire une équipe prête pour leur retour potentiel en Premier League.

L’équipe hôte de Bielsa Reading à Elland Road samedi et reste à trois points d’avance sur Fulham dans leur poursuite de la promotion automatique.