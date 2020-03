“Il ne peut y avoir de personne toxique près des vestiaires de Barcelone” »Press

Dimanche 29 mars 2020

L’ancien champion du monde avec l’Espagne en 2010, a refusé de diriger Barcelone après le départ d’Ernesto Valverde. Il forme actuellement Al-Sadd du Qatar, où il commence son nouveau rôle de directeur technique.

L’ancien capitaine de Barcelone Xavi Hernández a parlé de son désir de toujours diriger les Catalans et a expliqué quelles seraient les conditions de travail idéales sous le commandement du Culé.

«Je voudrais travailler avec des gens en qui j’ai confiance, avec qui il y a de la loyauté et qui sont des gens très valables. Il ne doit pas y avoir de toxique à proximité des vestiaires. Nous parlons de Carles Puyol, qui était capitaine du Barça, et Jordi Cruyff, un très bon homme d’affaires et avec beaucoup d’expérience dans le secrétariat technique », a déclaré Xavi dans une interview à La Vanguardia.

Il a également ajouté: «Je suis vraiment une équipe; Je ne veux pas décider seul. Ici, nous prenons les décisions avec le personnel … c’est une structure de consensus horizontale. Mais alors le dernier mot me correspond ».

L’ancien milieu de terrain a également analysé l’équipe de Barcelone. «Une grande partie de l’équipe me semble extraordinaire (…) Mais ils manquent d’extrêmes comme le Bayern. Vous n’avez pas besoin de beaucoup de nouveaux: Jadon Sancho, Serge Gnabry.

Xavi Hernández a fait partie de l’équipe espagnole de 1998 à 2015, où il a remporté quatre Ligue des champions, huit ligues, deux Coupes du monde des clubs et bien d’autres. L’ancien footballeur talentueux est l’une des grandes idoles du club.