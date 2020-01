“Il ne veut pas réserver”

Après le retour à Milan de Ibrahimovic et les bonnes performances de Leao et Rebic, Piatek il a perdu le rôle d’attaquant de l’équipe principale, devenant une réserve de luxe. En fait, 30 millions d’euros payés en janvier dernier semblent désormais être un parent éloigné du Pistolero que nous avons tous eu l’occasion d’admirer avec le maillot rossoblu avant et les rossoneri après.

Cependant, il n’est pas le seul à être mécontent de Milan. La nouvelle de la demande singulière de Lucas est de nos jours Paqueta ne pas être appelé pour le match contre Brescia. Le Brésilien, également l’un des footballeurs arrivés avec beaucoup d’enthousiasme à Milan, souffrirait d’attaques de panique et ne se serait pas très bien acclimaté à la ville. Accueilli comme un crack potentiel et très respecté au Brésil, le numéro 39 s’est progressivement éteint et il semble s’intéresser au PSG.

Parlez papa Piatek

Revenir à la situation Piatek, bien sûr, le pôle n’aime pas le banc et est prêt à quitter Milan au cours des derniers jours du marché des transferts d’hiver. “Kris ne veut pas faire la réserve, il veut être en forme pour lui Européens et s’il ne peut pas le faire à Milan, il le fera volontiers ailleurs. Il est difficile de dire quels sont les plans de l’entreprise, il y a des acteurs de premier plan tels que Piatek, Suso, Paquetà et Calhanoglu qui sont sur le marché.

Le club veut de l’argent frais pour les nouveaux joueurs. Beaucoup demandent Kris en prêt, mais Milan a l’intention de le vendre pour un montant similaire à celui payé. Je pense que tout le monde attend la semaine prochaine, quand son avenir sera décidé. ” Telles sont les paroles du père du Sportowefakty, d’où émerge toute la déception du fils pour la situation créée en l’année des Européens. Milan n’a plus qu’une semaine pour décider quoi faire de ces deux joueurs, qu’il s’agisse de les vendre ou de continuer à y croire.