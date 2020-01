Il ne voulait pas y aller: «Chicharito» a pleuré en annonçant son départ de Séville | Curiosités de football

Il ne voulait pas y aller: «Chicharito» a pleuré en annonçant son départ de Séville | Curiosités footballistiques | Football américain























































































































Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

L’e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

Le joueur mexicain a été signé par le LA Galaxy du football américain.

Javier ‘Chicharito’ Hernández pendant la vidéo a appelé ses parents pour leur dire qu’il quittait Séville.

Photo:



PRENDRE TWIITTER @DONFUTBOL

Pour:

Écriture futuriste

23 janvier 2020 à 08h28

Javier ‘Chicharito’ Hernández a dû quitter Séville pour ne pas avoir eu beaucoup d’occasion de jouer et a décidé de se lancer dans l’aventure de la Major League Soccer, MLS, avec le LA Galaxy. L’attaquant mexicain a eu du mal à quitter à nouveau le football espagnol et cela peut donc être vu dans une vidéo dans laquelle il fond en larmes lorsqu’il a appelé ses parents pour leur annoncer la nouvelle.

“Je voulais juste vous parler parce que l’autre est proche de rien. Tout est parfait, seulement que c’est déjà le début de la retraite. Nous disons au revoir à une carrière dans laquelle nous travaillons dur. Je sais aussi que vous le ressentez” et nous allons voir le côté positif. Ce sera incroyable, mais la réalité est que nous nous retirons du rêve européen “, a avoué le joueur.

Chicharro Hernández 🇲🇽 et la conversation avec ses parents quand il leur a dit qu’il allait à LA Galaxy 🇺🇸 et le rêve européen qu’il aimait tant a pris fin.

Le petit garçon qui a imaginé des choses cool et les a fait se produire. Grande Chicharito 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/PyY5aHxyRz

– Don Futbol (@DonFutboI) 23 janvier 2020

L’appel continue et ses parents essaient d’encourager ce que le joueur a répondu en essayant de les rassurer: “Je vais bien, je suis heureux et c’est ce que je veux. Ce n’est pas tellement que je ne pouvais pas, mais dire au revoir. C’est un autre rêve, mais c’est différent. Nous allons être plus proches, nous allons voir plus “, a-t-il ajouté.

Hernandez rejoindra la formation LA Galaxy dans les prochains jours pour commencer la pré-saison avec l’équipe, qui débutera la compétition le samedi 29 février contre le Houston Dynamo.

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

s’inscrire

pour enregistrer les articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour consulter à un autre moment,

Visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré.

Pour consulter à un autre moment,

Visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, réessayez