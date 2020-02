Il n’est pas surprenant que le retour d’Eden Hazard soit soigneusement géré par le Real Madrid. Il ne serait pas logique de le précipiter à l’heure actuelle simplement parce qu’il s’entraîne maintenant.

Zinedine Zidane est satisfait de son équipe en ce moment et même s’il ne dirait pas non à la disponibilité du Belge, il s’agit de trouver le bon équilibre.

Quand il reviendra, cela donnera à Zidane plus d’options. Karim Benzema a assumé le poids de la charge ces dernières semaines et ce sera formidable de voir cette charge partagée.

Et en dehors de toute autre chose, la liste des blessures se réduit. Seul Marco Asensio est actuellement peu susceptible d’être déclaré pleinement apte dans un avenir proche; mais sur la base des progrès qu’il semble faire avec sa rééducation du ligament croisé antérieur (LCA), ce ne sera pas trop loin non plus.

C’est une période vraiment positive pour le Real Madrid en ce qui concerne les blessures. Hormis Marco et Eden, des joueurs comme Gareth Bale qui a raté le match de l’Atlético avec des blessures relativement mineures reviendront rapidement.

Compte tenu du début de la saison où les joueurs semblaient descendre à droite, à gauche et au centre, avoir presque toute l’équipe disponible à cette période de l’année est un vrai plus.

Normalement, au cours d’une saison typique, les clubs peuvent s’attendre à environ 50 blessures réparties sur une équipe moyenne de 25 joueurs. Certains joueurs subiront plus de blessures que d’autres et certains ne manqueront pratiquement aucun match.

Dans le football, le nombre de blessures musculaires subies est toujours un sujet de débat. Pourtant, comme le jeu implique des changements de direction brusques et soudains, des sprints et des sauts, les muscles vont toujours former la plus grande proportion de blessures signalées dans n’importe quel club, qu’il soit d’élite ou non.

Des blessures comme celles subies par Eden Hazard et Marco Asensio sont également typiques du football; mais sont maintenus à des fréquences beaucoup plus basses.

Cependant, dans le football féminin, les blessures à l’ACL se produisent à un rythme plus élevé que dans le football masculin et pour les fans de Madrid qui s’intéressent maintenant à CD Tacon, ce sera probablement quelque chose qui deviendra évident au fil des saisons. viens.

Chaque club a sa part de blessures à plus long terme et pour le Real Madrid, Marco Asensio a été le principal à noter. Il a subi sa blessure au LCA lors de la ronde des matches de pré-saison, mais sera maintenant bien en vue de son retour ciblé d’être de retour avant la fin de la saison.

Cependant, personne ne met vraiment la pression sur les joueurs blessés dans le sens des larmes du LCA pour retourner dans l’équipe car les risques de récidives sont trop élevés pour prendre des risques; ajouté au fait qu’une période moyenne de réadaptation prend environ huit mois; donner ou prendre quelques semaines.

Avec des blessures comme les microfractures, cependant, nous sommes peut-être moins patients. Il y a une tendance à définir la période de récupération des blessures comme celle d’Eden Hazard en termes de semaines plutôt qu’en mois.

Nous parlons de six à huit semaines comme si ces temps étaient figés alors qu’en réalité la période de récupération est définie par le processus de guérison.

Dès que cette période estimée est terminée, les gens commencent à parler du moment où les joueurs impliqués feront leur retour et s’ils sont en retard d’une semaine ou deux, des questions sont posées.

Ce n’est pas arrivé avec Eden Hazard, je dois dire que cela a dû être tentant pour Zidane de l’inclure dans l’équipe pour le match de l’Atlético Madrid; mais avec le côté de Cholo qui n’est pas le plus facile à affronter, cela n’aurait pas été une option réaliste.

Avec le recul, cela semble avoir été la meilleure décision.

Pourtant, on parle déjà d’Eden impliqué dans la Copa del Rey contre la Real Sociedad; mais sur la base de la stature des adversaires de Madrid qui pourrait ne pas être une option réaliste à ce stade.

Je suppose que la décision finale sera basée sur la performance d’Eden à l’entraînement cette semaine et sur sa position en termes de fitness.

Les joueurs doivent pouvoir revenir avec le moins de risques possible de succomber à une récurrence de blessure; et dans le football, bien sûr, le congé médical pour reprendre l’entraînement n’est pas tout à fait la même chose que le fait de recevoir une décharge complète pour reprendre le jeu.

Comme toujours, Zidane ramènera Eden Hazard quand il sera complètement en forme et prêt à jouer. Il ne rendrait service à personne autrement.