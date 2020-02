“Il n’était pas logique de renouveler avec le Bayern si Guardiola partait”

Le Real Madrid et Manchester City s’affrontent ce mercredi à Santiago Bernabéu en match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Cela signifie que Guardiola retourne dans l’un des stades où ils le craignent le plus, il est donc impossible de ne pas parler de lui. Toni Kroos a accordé une interview à The Atlantic, où il a parlé de son expérience au Bayern avec Santpedor.

25/02/2020

Agir à 18h59

CET

Oscar Cubero

Le milieu de terrain allemand et l’entraîneur catalan n’ont coïncidé que pendant un an dans l’équipe des muniqués, mais la marque qu’il a laissée sur le joueur était plus que visible: “Si vous demandez aux joueurs du Bayern aujourd’hui, ils vous diront qu’ils sont le meilleur entraîneur qu’ils aient jamais eu dans le sens sportif”. De plus, il admet qu’il “aimait” jouer sous ses ordres, bien que Il pense qu’ils ne travailleront plus ensemble, car il veut terminer sa carrière au Real Madrid.

Pep a tellement frappé Toni que, sûrement, si l’entraîneur avait prévu de rester plus longtemps en Allemagne, Kroos serait resté. Mais, alors que son contrat était presque terminé, une question a été posée: “Quel est l’intérêt de renouveler pour 5 ans si Guardiola part?”. L’ancien entraîneur du Barça a tenté de le renouveler, mais il a fini par échouer dans la tentative.

Le champion du monde avec l’Allemagne en 2014 a également parlé de son entraîneur actuel, Zinedine Zidane: “La garde-robe lui appartient grâce à son autorité naturelle”. Admettez que “Zizou” est ce que vous voyez, “il n’y a rien de forcé”. De plus, “cela donne de la valeur à tous les joueurs, certains jouent plus que d’autres, mais il s’en sort extrêmement bien”. Le milieu de terrain estime, pour les Français, avoir joué au Bernabéu lui donne “un avantage”, puisqu’il a vécu des expériences de tous types.

Avant de signer pour le Real Madrid en 2014, s’apprêtait à signer pour Manchester United avant la Coupe du monde au Brésil: “David Moyes et moi-même avons fait exécuter le contrat, mais il a été licencié et Van Gaal est arrivé. Louis voulait du temps pour construire son propre projet et je ne savais rien de United depuis longtemps.”