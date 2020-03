“Il n’y a aucun remplaçant pour Cristiano Ronaldo nulle part”

Pour Maurizio Sarri, aucun joueur n’est plus important que Cristiano Ronaldo. Le technicien est revenu faire l’éloge de sa star, qui ne connaît pas son record personnel, puisque sa mère a subi un accident vasculaire cérébral cette semaine et a dû être opérée d’urgence.

Les Portugais ne manqueront pas l’important duel de la Coppa d’Italie, Juventus-Milan, Qui a été joué ce mercredi et allait décider qui était le premier finaliste de la compétition. Le coronavirus, à nouveau responsable et protagoniste du football en Italie. Les mots de l’entraîneur étaient avant qu’il ne connaisse la décision de suspendre le match, qu’il n’aura pas à “changer les plans” comme il l’avait prévu s’il ne pouvait pas compter sur sa star: “Il est naturel que lorsque Cristiano Ronaldo ne fait pas quelque chose de différent”. Pour lui, “Il n’y a de substitut nulle part dans le monde”.

Le Napolitain a voulu se débarrasser des critiques qui ont surgi de l’extérieur pour les déplacements continus de sa star: “C’est un problème personnel. Quand il reviendra, et s’il le veut, il parlera.”. La mère de CR7, Dolores Aveiro, est admise après avoir subi un accident cardiovasculaire. Pour cette raison, l’attaquant était à Funchal mardi, en compagnie de son partenaire et de son fils aîné. Deux visites, une dans l’après-midi et une avant de rentrer chez elle à Turin.

Le match aller entre Milan et la Juventus s’est terminé par un match nul à 1, que Cristiano Ronaldo a obtenu à partir de 11 mètres au moment de la remise. La date du match retour n’est pas confirmée, l’Italie étant à l’affût des nombreux cas de coronavirus.