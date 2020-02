“Il n’y a pas de problème entre Zidane et Gareth”, explique l’agent de Bale

L’agent de Gareth Bale, Jonathan Barnett, a parlé à Diario AS dans une interview publiée ce samedi. Là-bas, Barnett a discuté du présent et de l’avenir de Bale et de toute la controverse autour de son départ du Bernabeu lorsque Madrid traînait 1-4 à la 82e minute.

“Comment savez-vous qu’il [Zidane] ne le veut pas? Je te promets qu’il le veut. Le Real Madrid veut Gareth Bale. Il n’y a pas de problème entre Zidane et Gareth. Les gens écrivent à ce sujet mais j’abandonne maintenant. Je m’en fous “, a déclaré Barnett, interrogé sur le statut de Bale dans le club.

Bale a été vu quitter le Santiago Bernabeu tôt, juste au moment où Madrid tentait de terminer son retour. Barnett a soutenu son joueur.

«Il veut éviter la circulation, il veut rentrer chez lui. Il n’est pas dans l’équipe et il veut rentrer chez lui. Vous ne pouvez pas le tuer pour ça. Ils ont perdu et il était très en colère », a expliqué Barnett. S’il est vrai que ce n’est pas énorme, de nombreux fans en ont été contrariés. Voici ce que Barnett avait à dire.

«Ils le huent. Il aime le Real Madrid, peu importe ce que vous dites. Il y a tellement de déchets écrits sur Gareth Bale. “Il ne parle pas espagnol”, il parle espagnol! Les gens qui disent qu’il ne parle pas espagnol ne le connaissent pas. Ils se font des idiots complets d’eux-mêmes, ils sont des idiots complets parce qu’ils parlent de quelqu’un qu’ils ne connaissent pas. Ils ne devraient pas dire des choses qu’ils ne savent pas. Ils se lèvent à la télévision et, c’est dégoûtant, ils disent «Gareth Bale ne parle pas espagnol». Comment savent-ils qu’il ne parle pas espagnol? », A déclaré l’agent.

Le Real Madrid devait laisser Bale rejoindre la Superleague chinoise l’été dernier, mais l’accord n’a pas pu être conclu. Barnett a partagé sa version de ce qui s’est passé.

«Il a reçu une offre impossible à refuser. Mais le Real Madrid ne le vendrait pas. Ils [the Chinese club] ne pouvait pas payer ce que Madrid voulait », a-t-il expliqué.

