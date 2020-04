“Il restera avec la Juventus, il aime les bianconeri”

Loin des terrains et du football joué, c’est le marché des transferts qui joue un rôle principal, où de nombreuses hypothèses et suggestions émergent chaque jour: par exemple, au cours des derniers jours, il semble que l’avenir de Gonzalo Higuain peut être loin de Turin et de Juventus, vous voulez à la fois pour une saison qui n’est certainement pas tonique et vous voulez aussi pour certains problèmes que l’Argentine aurait soulevés afin de ne pas revenir rapidement à Italie pour la reprise de la formation. À cet égard, le père du joueur qui a apaisé ces rumeurs est intervenu.

“Gonzalo mettra fin à son cycle à la Juve”

Interviewé par LM Nequén, le père du champion argentin a souligné la volonté du fils de conclure son contrat avec la Juventus et a donné un répit à toutes ces séries d’hypothèses de marché qui avaient été faites: “Tout ce qui est dit sur Gonzalo n’est pas vrai. Je peux vous dire une chose: Gonzalo restera à la Juventus car il a encore un an et demi de contrat et le respectera, mettra fin à son cycle à la Juventus dans le cadre du contrat actuel “.

Quel sera l’avenir de Pipita après l’expiration du contrat? Peut-être en Argentine al River Plate? Le père est également intervenu à ce sujet: «Une fois cette année et demie écoulée, Gonzalo décidera quoi faire car il sera maître de son destin. Telle est la réalité et ce qui se passera pour la carrière de Pipita, à moins que d’autres choses n’arrivent qui ne sont pas prévues maintenant. Mais je peux vous garantir que dans la tête de Gonzalo, il n’y a pas de départ de la Juve où il est très aimé des gens, tout comme il aime le club de la Juventus, le maillot et les fans».

Les rumeurs de marché se sont apaisées au moins pendant un certain temps, mais malgré cela, l’avenir de Higuain à la Juventus dépendra beaucoup des stratégies de Fabio guilde et il ne semble pas être entièrement écrit et certain.