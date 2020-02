Il s’agit du classement final du groupe A de la Ligue des champions après

Il Le Real Madrid a battu Bruges (1-3) dans un match de processus qui manquait d’importance pour les blancs, tant ceux-ci que le PSG étaient qualifiés pour le prochain tour depuis hier. Le PSG termine en tête du groupe A, suivi du Real Madrid et d’un Bruges qui confirme leur troisième place face à la Ligue Europa. L’équipe dirigée par Zidane se termine avec un total de 11 points, ajoutant trois victoires, deux nuls et une défaite. Cette deuxième place leur fera face dans la phase à élimination directe, où des rivaux tels que la Juventus, Manchester City, Liverpool, Bayern Munich et RB Leipzig se rencontrent.

12/11/2019

À 23:20

CET

SPORT.es

Rodrygo avancé au Real Madrid en 53 ‘, Vanaken égalé seulement deux minutes plus tard, Vinicius a de nouveau donné la tête en 64 ‘, et finalement Modric a scellé le résultat en 91 ‘. Zidane a profité du classement pour donner des minutes aux moins habituels et les onze initiaux ont été marqués par la propriété de Jovic, Vinicius, Areola et Rodrygo.

Il le groupe A a été marqué par des inégalités, car les deux premiers classés se sont terminés à une distance abyssale de Bruges et du Galatasary. Le club belge disputera la Ligue Europa bien qu’il n’ait ajouté que 3 points sur les 18 possibles. Galatasaray devrait quant à lui s’attendre à plus de chance l’année prochaine.

Points d’équipes PJ PSG 16 6 Real Madrid 11 6 Sorcières 3 6 Galatasaray 2 6