“Il sait à quel point c’est important pour l’équipe” »Football Press

Dimanche 02 février 2020

Le directeur technique de River Plate, Marcelo Gallardo, a évoqué la victoire 2-0 contre Central Córdoba qui les a rapprochés du titre en Super League argentine. Mais il a également commenté la situation du Chilien Paulo Díaz, après avoir été exclu après 14 minutes pour un coup de pied.

Marcelo Gallardo, entraîneur de River Plate, a soutenu le défenseur chilien Paulo Díaz après avoir été expulsé avec un carton rouge direct après 14 minutes de duel contre Central Córdoba le dimanche 2 février, un match que le casting du “ millionnaire ” a fini par gagner 2- 0. Dans le cas d’espèce, il a indiqué qu’il s’était entretenu avec la centrale après la réunion.

L’équipe nationale a été empêtrée dans une dispute avec un joueur de l’équipe de Santiago del Estero et sans ballon, il l’a frappé, que l’arbitre Nestor Pitana a vu de près.

«Paulo a fait une erreur et l’équipe s’est présentée pour lui. Voilà la bonne chose. Mettez en évidence ce type de camaraderie. Il y a un coup à Paulo et il réagit, juste Pitana voit la réaction et l’expulse », a expliqué la« poupée »lors d’une conférence de presse.

Dans la même lignée, il a soutenu le Chilien qui a été partant lors des trois derniers matchs. «Il était inconsolable de savoir qu’il avait fait une erreur à un moment du match qui a été très difficile. Pas besoin de continuer à charger dessus. Je lui ai déjà parlé et il sait à quel point c’est important pour l’équipe », a conclu Gallardo sur ce sujet.

Sur le triomphe, il a déclaré: «S’il compte trois points, pour tout ce qui s’est passé, c’est un match qui vaut beaucoup plus. Non seulement pour les points, mais pour la valeur de sentir qu’au-delà d’avoir été en infériorité numérique, l’équipe a répondu, et cela a une valeur énorme. »

«Cela fonctionne bien, recharge l’énergie, renforce les liens que nous avons déjà. Si nous courons tous de façon égale et jouons de manière égale, il est très difficile pour eux de nous battre. Cette victoire, en plus de vous donner de l’humeur », a conclu l’entraîneur de l’équipe qui a la première option pour soulever le titre transandin.