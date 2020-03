Il Secolo XIX: “Retour sur le championnat. Retarder les matchs à huis clos”

“Retournez sur le championnat. Reportez les matchs à huis clos.” C’est le titre de la page 8 de l’édition d’aujourd’hui de Il Secolo XIX qui fait le point sur la situation du football italien avec le derby d’Italie entre la Juventus et l’Inter, le défi entre Milan et Gênes et Parme-Spal, Sassuolo-Brescia et l’Udinese -La Floride initialement prévue à huis clos puis reportée au 13 mai pour l’urgence du coronavirus.

Gênes ne part pas pour Milan – Dans les pages sportives du journal ligure, on parle également de Gênes, arrêtée juste au moment du départ pour Milan. C’est le titre: “Jour rossoblu surréaliste, finissant et prêt à démarrer subitement l’arrêt”.