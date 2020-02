Il Secolo XIX: “Sampdoria frappé et coulé par la Fiorentina”

“Sampdoria frappé et coulé par la Fiorentina: 5-1. Ranieri:” Moins de trois buts avec un tir. Mais trop d’erreurs. “C’est le titre qui prend la première page d’Il Secolo XIX en kiosque ce matin en référence à la mauvaise défaite réparée par les Blucerchiati contre la Fiorentina:” Une manita inattendue et sensationnelle a aspiré les Blucerchiati dans les zones inférieures du classement de la Serie A. Fiorentina a réussi à dominer Samo à domicile, en imposant toujours rythme et résultat, dès la première mi-temps. Un gardien malheureux a ouvert la voie à la Viola, puis facilité par une double pénalité. Et en deuxième mi-temps, deux autres buts ont laissé espérer un retour. “