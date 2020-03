Il Secolo XIX: “Sampdoria, les supporters du club s’affrontent également sur des initiatives caritatives”

L’édition d’aujourd’hui d’Il Secolo XIX fait la une des journaux dans sa section sportive: “Sampdoria, les fans de clubs s’affrontent également sur des initiatives caritatives”. Hier, la Sampdoria a payé la première tranche de dons pour l’hôpital San Martino, et aujourd’hui la deuxième arrivera. Mais en attendant, les groupes organisés de Blucerchiati soulèvent la controverse sur la manière dont les fans auraient dû participer à la collecte caritative: “Avec les bureaux fermés et le personnel en quarantaine, il est difficile de répondre à ce qui est demandé par la société. D’autres sociétés, Parme, ont montré une organisation et gravité inconnue de la Sampdoria et du président Ferrero “.