“Il sera impossible pour un footballeur comme lui de réapparaître”, a déclaré Setién sur Messi | Barcelone aujourd’hui | Ligue d’Espagne

Le nouvel entraîneur de Barcelone estime qu’un joueur comme lui ne sera plus revu.

Quique Setién a montré sa profonde admiration pour Lionel Messi.

Photo:



PRIS DE TWITTER @FCBARCELONA

Pour:

EFE

17 janvier 2020 à 15 h 52

Quique Setién, nouvel entraîneur de Barcelone, est toujours submergé par le changement dans sa vie qui a conduit à sa nomination comme entraîneur du Football Club Barcelona et ce vendredi, il a parlé dans une interview pour les médias du club dans laquelle il n’a pas épargné les éloges pour le meilleur joueur de son équipe: Lionel Messi.

Il a souligné que “le niveau d’incidence qu’il a dans tous les matches est énorme” et qu’il n’a vu aucun joueur avec cette nuance. “C’est décisif tout au long du match et dans tous les matches, c’est un footballeur unique. Il sera impossible pour un footballeur comme lui de réapparaître, il fait tout bien, fait de nous de meilleurs entraîneurs, nous donne et enlève les titres.” Vous le voyez s’entraîner et vous vous rendez compte à quel point il est compétitif “, résumait Setién, ce dimanche qu’il peut déjà en profiter depuis le banc du Camp Nou, lors du match contre Grenade.

Dans l’interview, Setién a également déclaré qu’il était “très émotif” dans la prise de décision et que s’il devait décider entre ce que la réalité dicte et ce que le cœur lui dit, il accorde toujours “plus d’attention au cœur”.

Setién a déclaré qu’il n’est pas permis de prendre des “décisions rapides” et qu’il s’agit plus que de “bien analyser les choses”. Le technicien a déclaré qu’il était débordé après lundi, après avoir su qu’il serait le nouvel entraîneur du Barça, il est devenu le “meilleur jour” de sa vie et a eu plus de 600 messages Whatsapp sur son mobile sans pouvoir répondre. “Ils m’ont dit (dans la rue): ‘Tu vas au Barça, tu vas au Barça …’ et je leur ai dit que c’était impossible. Je n’ai pas de CV …”, a-t-il dit.

